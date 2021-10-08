Croácia mantém liderança e vence o Chipre sem dificuldades em partida das Eliminatórias

Nesta sexta-feira, a Croácia manteve a liderança do Grupo H das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 ao vencer o Chipre por 3 a 0. Com gols de Perisic, Gvardiol e Livaja, os croatas somaram mais três pontos em uma vitória importante.
PRESSÃODesde o início da primeira etapa do confronto na AEK Arena, a Croácia pressionou o Chipre, que permaneceu no campo defensivo durante grande parte do tempo. Aos 25 minutos, a Croácia parecia ganhar uma chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas o VAR anulou o lance.
GOLApós muita pressão por parte dos croatas contra o Chipre, o primeiro gol da partida saiu apenas nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48 minutos de jogo, a Croácia abriu o marcador com gol de Ivan Perisic após assistência de Luka Modric.
PÊNALTI PERDIDOLogo no início do segundo tempo, os croatas conseguiram uma grande chance de aumentar a sua vantagem no placar. Um pênalti foi marcado a favor da Croácia e, na cobrança, Luka Modric parou no goleiro Neofytos Michael, que fez a defesa.
MAIS GOLSPerto do fim do confronto, a Croácia foi ao ataque para garantir a sua vitória, e foi eficaz em suas tentativas. Aos 35 minutos, Gvardiol ampliou para os croatas e, aos 47 minutos, Marko Livaja fechou a conta da partida para marcar o terceiro gol.
SEQUÊNCIAO Chipre entra em campo nesta segunda-feira, quando enfrenta Malta às 13h (de Brasília). A Croácia também atua nesta segunda-feira, mas às 15:45h (de Brasília), quando entra em campo para enfrentar a Eslováquia.