Croácia e República Tcheca fazem bom jogo e empatam na Eurocopa

Nesta sexta-feira, a Seleção da Croácia e a Seleção da República Tcheca se enfrentaram no Hampden Park, na cidade de Glasgow, pela segunda rodada do grupo D da Eurocopa. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com os tchecos marcando com Patrik Schick e os croatas com Perisic.
PÊNALTINa primeira etapa, a República Tcheca foi quem conseguiu marcar um gol para abrir o placar do confronto. Aos 35 minutos, um pênalti cometido pelo zagueiro Dejan Lovren foi marcado, e Patrik Schick, na cobrança, não desperdiçou a chance para marcar.
CROÁCIA FAZ POUCODurante o primeiro tempo, os croatas não foram bem em criar chances perigosas no ataque. Assim, foram quatro finalizações no total para a Croácia, mas apenas uma no goleiro Tomás Vaclik, enquanto as outras três foram para fora.
EMPATEJá no começo do segundo tempo da partida desta sexta-feira, a Croácia foi capaz de, enfim, marcar o gol de empate. Com apenas dois minutos, Andrej Kramaric passou para Ivan Perisic, que avançou pela ponta e cortou para dentro, marcando um belo gol.
ERROU A MIRANos 45 minutos finais do confronto no Hampdem Park, a República Tcheca não abdicou de atacar a Croácia em busca da vitória. Foram cinco finalizações para os tchecos, que viram os chutes serem travados ou irem para fora do gol de Livakovic.
SEQUÊNCIAA Croácia enfrenta a Escócia às 16h (de Brasília) desta terça-feira. A República Tcheca entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar a Inglaterra.