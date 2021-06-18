Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Croácia e República Tcheca fazem bom jogo e empatam na Eurocopa

Seleção Croata e Seleção da República Tcheca ficaram no empate em 1 a 1 na segunda rodada da Eurocopa...
LanceNet

18 jun 2021 às 14:58

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:58

Crédito: ROBERT PERRY / POOL / AFP
Nesta sexta-feira, a Seleção da Croácia e a Seleção da República Tcheca se enfrentaram no Hampden Park, na cidade de Glasgow, pela segunda rodada do grupo D da Eurocopa. O confronto terminou com empate em 1 a 1, com os tchecos marcando com Patrik Schick e os croatas com Perisic.
Veja a tabela da EurocopaPÊNALTINa primeira etapa, a República Tcheca foi quem conseguiu marcar um gol para abrir o placar do confronto. Aos 35 minutos, um pênalti cometido pelo zagueiro Dejan Lovren foi marcado, e Patrik Schick, na cobrança, não desperdiçou a chance para marcar.
CROÁCIA FAZ POUCODurante o primeiro tempo, os croatas não foram bem em criar chances perigosas no ataque. Assim, foram quatro finalizações no total para a Croácia, mas apenas uma no goleiro Tomás Vaclik, enquanto as outras três foram para fora.
EMPATEJá no começo do segundo tempo da partida desta sexta-feira, a Croácia foi capaz de, enfim, marcar o gol de empate. Com apenas dois minutos, Andrej Kramaric passou para Ivan Perisic, que avançou pela ponta e cortou para dentro, marcando um belo gol.
ERROU A MIRANos 45 minutos finais do confronto no Hampdem Park, a República Tcheca não abdicou de atacar a Croácia em busca da vitória. Foram cinco finalizações para os tchecos, que viram os chutes serem travados ou irem para fora do gol de Livakovic.
SEQUÊNCIAA Croácia enfrenta a Escócia às 16h (de Brasília) desta terça-feira. A República Tcheca entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar a Inglaterra.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados