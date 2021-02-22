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futebol

Criticado pela torcida, Thaciano apresenta bons números pelo Grêmio

Volante foi decisivo contra o Athletico e marcou o gol que colocou o Tricolor na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 16:04

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:04

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Em sua quarta temporada com a camisa do Grêmio, Thaciano apresenta bons números atuando pelo clube gaúcho. Dono da camisa 20 do tricolor, o jogador já esteve em campo 41 vezes nessa temporada, mas alterando em posições diferentes no campo de jogo. São exatos 1470 minutos no gramado, sendo eles divididos da seguinte maneira: 966 minutos como volante, 476 como meio-campista e os outros 28 alternando como meia avançado ou lateral do lado direito.
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Contratado em 2018 pela equipe porto-alegrense, o atleta tem sido alvo de críticas do torcedor nas redes sociais nos últimos meses. Mas quando Thaciano esteve em campo na sua posição de origem cumpriu bem sua função designada e, com ele em campo, o aproveitamento do time soma 67,5%.
Contente pelo seu desempenho, o meio-campista promete que vai dar o máximo para ajudar seus companheiros no momento decisivo da temporada.
'Fico muito feliz com esses números. Meu dia a dia é focado no trabalho, busco sempre cumprir o que o professor me passa e eu sempre estou pronto para ajudar. Gosto muito de atuar na minha posição de origem e isso facilita minha forma de jogar. Sempre dou meu máximo para ajudar meus companheiros e o Grêmio', diz Thaciano.
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Em meio a obsessão para a final contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o volante Thaciano pode ter mais uma chance na rodada derradeira do Brasileirão diante do Bragantino, fora e casa.

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