futebol

Cristiano Ronaldo volta a treinar no CT do Manchester United após morte do filho

Jogador de 37 anos ficou de fora do duelo dos Diabos Vermelhos com o Liverpool na última terça-feira. Clube o liberou depois de comunicado da morte do filho com modelo argentina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 15:39

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:39

Desfalque no Manchester United na última terça-feira, na goleada sofrida para o Liverpool por 4 a 0, o atacante Cristiano Ronaldo voltou a treinar nesta quarta. A ausência do português foi em virtude da morte de um dos filhos que o astro estava esperando com a modelo Georgina Rodríguez, na segunda-feira.O camisa 7 foi visto na chegada ao centro de treinamentos de Carrington na reapresentação do elenco após a derrota para os Reds. Existe a chance do atacante voltar a atuar no próximo sábado, quando os Diabos Vermelhos encaram o Arsenal, pelo Campeonato Inglês.
De volta ao Manchester United no início desta temporada, Cristiano Ronaldo entrou em campo 34 vezes pelo clube vermelho, tendo marcado 21 gols. O atleta deu ainda três assistências para seus companheiros.
O contrato do astro com o clube britânico é válido até o fim da próxima temporada, em junho de 2023.
