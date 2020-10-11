Cristiano Ronaldo volta a ser alvo prioritário do Paris Saint-Germain

Cristiano Ronaldo pode estar de saída da Juventus. De acordo com o "Tuttosport", o atacante português é o principal alvo do Paris Saint-Germain para a próxima janela de transferências. Nasser Al-Khelaifi prepara uma grande oferta pelo camisa 7 da Velha Senhora.A Juventus exigiu 60 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões) para vender o jogador, mas os dirigentes do clube estão dispostos a abaixar essa pedida. Andrea Agnelli, presidente da Velha Senhora, também vê com bons olhos um alívio na folha salarial. Atualmente, CR7 recebe 31 milhões de euros (aproximadamente R$ 202 milhões) por ano.