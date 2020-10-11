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futebol

Cristiano Ronaldo volta a ser alvo prioritário do Paris Saint-Germain

Juventus não seria contrária a uma saída do atacante, que recebe o maior salário do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 14:56

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:56

Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Cristiano Ronaldo pode estar de saída da Juventus. De acordo com o "Tuttosport", o atacante português é o principal alvo do Paris Saint-Germain para a próxima janela de transferências. Nasser Al-Khelaifi prepara uma grande oferta pelo camisa 7 da Velha Senhora.A Juventus exigiu 60 milhões de euros (cerca de R$ 392 milhões) para vender o jogador, mas os dirigentes do clube estão dispostos a abaixar essa pedida. Andrea Agnelli, presidente da Velha Senhora, também vê com bons olhos um alívio na folha salarial. Atualmente, CR7 recebe 31 milhões de euros (aproximadamente R$ 202 milhões) por ano.
Eleito como o Melhor Jogador do Mundo em cinco oportunidades, Cristiano Ronaldo chegou à Juventus em 2018, após nove temporadas no Real Madrid. Pela Velha Senhora, soma 91 jogos, 68 gols e 18 assistências.

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