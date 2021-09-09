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Cristiano Ronaldo volta a pisar no gramado do Old Trafford, estádio do Manchester United

Clube inglês divulgou vídeo pelas redes sociais com a volta do craque, com a camisa de número 7, ao estádio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 15:41

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:41

Crédito: Captura/ManUtd
Após duas semanas do anúncio da volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o craque português, depois de doze anos, voltou a pisar no Old Trafford. O clube divulgou pelas redes sociais um vídeo de Ronaldo vestindo a camisa 7 e entrando no gramado do estádio.
> Confira a tabela da Premier LeagueRonaldo já treinou com a equipe durante a semana e sua reestreia pelo Manchester United está marcada para o sábado, contra o Newcastle, pela 4º rodada do Campeonato Inglês. A ansiedade do jogador e dos torcedores dos Red Devils é grande para a volta do craque em campo.
+ 'Lukaku será mais importante do que Cristiano Ronaldo na temporada', diz ex-jogador
No vídeo, Cristiano Ronaldo aparece com a nova camisa do Manchester United e vai do túnel do estádio até o campo em que fez história pelo clube. O vídeo, divulgado pelo clube, dura cerca de 15 segundos e, em menos de 30 minutos, já possuía mais de 1 milhão de visualizações.

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