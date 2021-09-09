Cristiano Ronaldo volta a pisar no gramado do Old Trafford, estádio do Manchester United

Crédito: Captura/ManUtd

Após duas semanas do anúncio da volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o craque português, depois de doze anos, voltou a pisar no Old Trafford. O clube divulgou pelas redes sociais um vídeo de Ronaldo vestindo a camisa 7 e entrando no gramado do estádio.

> Confira a tabela da Premier LeagueRonaldo já treinou com a equipe durante a semana e sua reestreia pelo Manchester United está marcada para o sábado, contra o Newcastle, pela 4º rodada do Campeonato Inglês. A ansiedade do jogador e dos torcedores dos Red Devils é grande para a volta do craque em campo.

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