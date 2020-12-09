Cristiano Ronaldo vibra após vitória na Champions: 'Jogando assim não temos nada a temer'

Crédito: CR7 marcou dois gols na vitória da Juventus sobre o Barcelona de Messi - Reprodução Twitter

No duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, melhor para o português e seu time, que venceu o Barcelona nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, por 3 a 0. O camisa 7 marcou duas vezes na partida. Após o duelo, já nos vestiário, CR7 aproveitou para registrar o momento de comemoração da equipe e vibrou com a atuação da Velha Senhora.

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- É sempre bom voltar à Espanha e à Catalunha, sempre é difícil jogar no Camp Nou contra um dos melhores times que já enfrentei. Hoje fomos um time de campeões! Uma família verdadeira, forte e unida. Jogando assim não temos nada a temer até o fim da temporada. Vamos! - escreveu Cristiano Ronaldo.