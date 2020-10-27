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Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19 novamente e não encara o Barcelona pela Liga dos Campeões

Português realizou novos exames nesta terça-feira, que apresentaram resultados positivos. Jogador está assintomático, mas ainda tem a presença do vírus em seu corpo...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 17:24
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O aguardado duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi pela Liga dos Campeões não acontecerá nesta terça-feira. De acordo com informações da "Gazzetta dello Sport", o atacante testou positivo novamente para a Covid-19 e está fora do jogo contra o Barcelona, nesta quarta-feira.O jornal italiano informou que o português realizou dois exames nesta terça-feira e que ambos apresentaram resultado positivo, mesmo com o jogador estando assintomático. Desta forma, o cinco vezes melhor do mundo se torna desfalque para Pirlo.
Cristiano Ronaldo testou positivo no dia 13 de outubro, quando estava a serviço da seleção portuguesa para os jogos da Liga das Nações. Na ocasião, o primeiro exame do atleta apresentou resultado inconclusivo, enquanto o segundo assegurou a presença do vírus.

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