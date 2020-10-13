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Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19 e não joga por Portugal

Atacante português esteve em campo no último domingo no empate contra a França por 0 a 0, mas não estará relacionado para o duelo contra a Suécia nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 11:19

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 11:19

Crédito: Atacante estava defendendo a seleção portuguesa na Liga das Nações (CARLOS COSTA / AFP
Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19 e está descartado do segundo jogo de Portugal pela Liga das Nações, segundo o jornal “A Bola”. O atacante da Juventus participou do confronto contra a França, no último domingo, mas não estará no elenco para o duelo contra a Suécia nesta quarta-feira.
Por conta da contaminação, é possível que o português também perca os dois primeiros jogos da Velha Senhora na Liga dos Campeões contra o Dínamo de Kiev, no dia 20 de outubro, e Barcelona, no dia 28 de outubro. Além disso, o atacante deve ficar de fora das partidas contra Crotone e Verona pelo Campeonato Italiano.

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