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futebol

Cristiano Ronaldo testa positivo novamente para Covid-19

Com resultado, português está descartado para o jogo contra o Barcelona na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões. Juve irá pedir novo teste para a Uefa na segunda...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 09:19

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 09:19

Crédito: Reprodução
Cristiano Ronaldo testou positivo para a Covid-19 novamente, segundo o Correio da Manhã”, e está descartado para o duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões na próxima quarta-feira. O teste PCR foi realizado seguindo os protocolos da Uefa e, de acordo com o protocolo da entidade, um jogador deve testar negativo uma semana antes de um confronto para poder participar.Apesar do resultado, a Juventus ainda mantém esperanças de que o português possa entrar em campo, uma vez que as informações indicam que a carga viral do camisa sete era muito baixa. A Velha Senhora deve pedir para que a Uefa permita a realização de um novo exame 48 horas antes da partida do dia 28 de outubro.
O atacante foi diagnosticado com o novo coronavírus no último dia 13 de outubro, quando estava defendendo a seleção portuguesa durante a disputa da Liga das Nações. Caso não entre em campo, o duelo tão aguardado entre Messi e Cristiano Ronaldo pela fase de grupos da Champions League terá que ser adiado.

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