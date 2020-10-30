Cristiano Ronaldo testa negativo para Covid-19 e é liberado para atuar

Cristiano Ronaldo está de volta. Nesta sexta-feira, a Juventus informou que o atacante finalmente testou negativo para a Covid-19 e, desta forma, está liberado para ser reintegrado ao grupo da Velha Senhora e voltar a atuar com a camisa da Bianconeri.Depois de 19 dias afastados, o português fica à disposição do técnico Andrea Pirlo para o duelo contra o Spezia, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. A expectativa agora fica por conta da utilização ou não do atacante por parte do técnico, já que ele não atua desde o último dia 11.