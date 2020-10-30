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Cristiano Ronaldo testa negativo para Covid-19 e é liberado para atuar

Português fica à disposição da Juventus após quase três semanas isolado e pode entrar em campo no domingo, pelo Campeonato Italiano. Jogador manteve rotina de treinos em casa...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 14:31
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Cristiano Ronaldo está de volta. Nesta sexta-feira, a Juventus informou que o atacante finalmente testou negativo para a Covid-19 e, desta forma, está liberado para ser reintegrado ao grupo da Velha Senhora e voltar a atuar com a camisa da Bianconeri.Depois de 19 dias afastados, o português fica à disposição do técnico Andrea Pirlo para o duelo contra o Spezia, no próximo domingo, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. A expectativa agora fica por conta da utilização ou não do atacante por parte do técnico, já que ele não atua desde o último dia 11.
Havia a expectativa do jogador entrar em campo na última quarta-feira, contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões, mas seu teste ainda não havia dado resultado negativo.
Enquanto esteve afastado do dia a dia da Juventus, Crisitiano Ronaldo manteve a forma física fazendo exercícios em sua casa e compartilhou sua rotina de treinamentos nas redes sociais.

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