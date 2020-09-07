Cristiano Ronaldo se recupera de infecção no pé e deve encarar a Suécia pela Liga das Nações

Cristiano Ronaldo está pronto para o confronto da seleção portuguesa nesta terça-feira, contra a Suécia, fora de casa, pela Liga das Nações. Após ficar de fora da goleada tuga sobre a Croácia no último sábado por conta de uma infecção no pé, o craque da Juventus treinou normalmente nesta segunda.O técnico de Portugal, Fernando Santos, não confirmou a presença do craque na partida, mas disse que se o camisa 7 tiver em condições de jogo provavelmente será titular.
- Ontem (domingo) fez 20, 30 minutos do treino. Vamos ver hoje o que acontece. Tomaremos uma decisão de acordo como ele consegue estar no treino. Se não mostrar disponibilidade, não vai entrar nas contas da equipe. Se estiver disponível, tem forte probabilidade de ser titular - disse.
Nas redes sociais, CR7 postou fotos no treinamento e se disse pronto para o duelo.
- Preparados para amanhã - disse o craque.