Cristiano Ronaldo se recupera de infecção no pé e deve encarar a Suécia pela Liga das Nações

Cristiano Ronaldo está pronto para o confronto da seleção portuguesa nesta terça-feira, contra a Suécia, fora de casa, pela Liga das Nações. Após ficar de fora da goleada tuga sobre a Croácia no último sábado por conta de uma infecção no pé, o craque da Juventus treinou normalmente nesta segunda.O técnico de Portugal, Fernando Santos, não confirmou a presença do craque na partida, mas disse que se o camisa 7 tiver em condições de jogo provavelmente será titular.