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Cristiano Ronaldo salva mais uma vez e Manchester United vence a Atalanta de virada na Champions

Diabos Vermelhos sofrem 2 a 0 no primeiro tempo, não desistem na etapa final, e viram o placar de maneira heroica. Português, de novo, definiu a vitória no fim da partida...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 17:57

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:57

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Ele não para. Nunca. Ele vence e vence e vence. Com Cristiano Ronaldo salvando de novo, o Manchester United bateu a Atalanta nesta quarta-feira, pela Champions League, de virada, por 3 a 2. Os italianos abriram o placar com Pasalic e Demiral, mas em um segundo tempo emocionante, Rashford, Maguire e CR7 viraram para os Diabos Vermelhos no Old Trafford.CHANCES PERDIDASJogando em casa, o Manchester United começou tentando abrir o placar e teve boas chances com o atacante Marcus Rashford, que desperdiçou três grandes oportunidades no primeiro tempo. O brasileiro Fred também quase marcou, mas parou em defesa do goleiro Musso.
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MESMA LINHAFiel ao seu estilo, a Atalanta não se intimidou por jogar fora de casa e foi para o ataque. Aos 15 minutos, Muriel fez jogada pela direita e Zappacosta entrou livre na área para tocar para Pasalic. Sozinho, o camisa 88 só precisou escorar para o gol vazio. O lance foi checado pelo VAR, mas a posição era legal.
DE CABEÇA13 minutos depois de abrir o placar, a Atalanta ampliou o placar no Old Trafford com o zagueiro Demiral. Koopmeiners cobrou escanteio pelo lado direito e o defensor turco subiu mais que a marcação para fazer o segundo do time italiano.
TUDO IGUALSem alternativa que não fosse se lançar ao ataque desesperadamente e os Diabos Vermelhos diminuíram aos oito minutos com Rashford, após passe de Bruno Fernandes. Aos 30, depois de cruzamento pela direita, a bola passou por todo mundo e sobrou para Maguire deixar tudo igual.
ELE, SEMPRE ELEMotivado com o empate, o Manchester United seguiu em cima e ele decidiu mais uma vez. Cristiano Ronaldo, aos 36 minutos, marcou o gol da virada, que garantiu mais uma vitória aos Red Devils. Luke Shaw cruzou da esquerda e CR7 marcou de cabeça o seu terceiro gol nesta Champions League.
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SEQUÊNCIAManchester United e Atalanta voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 2 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Gewiss Stadium, casa da equipe italiana.

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