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Cristiano Ronaldo sai do banco, aumenta contagem, e Portugal goleia a Andorra em amistoso

Camisa 7 chega aos 102 gols com a camisa da seleção portuguesa e diminui vantagem para  iraniano Ali Daei. Jogador começou o jogo no banco de reservas, mas entrou no intervalo...
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Publicado em 

11 nov 2020 às 18:36

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 18:36

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Em amistoso realizado no Estádio da Luz, casa do Benfica, a seleção de Portugal recebeu a Andorra e não tomou conhecimento do adversário. Com bela atuação, os lusitanos venceram por 7 a 0, com gols de Paulinho (duas vezes), Pedro Neto, Renato Sanches, Emili García (contra), Cristiano Ronaldo e João Félix.A goleada começou a ser construída no início do jogo, ainda antes dos dez minutos. Nelson Semedo cruzou da direita, o ataque de Portugal trabalhou bem a bola e Pedro Neto encheu o pé para abrir o placar. Paulinho fez o segundo, com passe de Semedo por baixo.
Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo deixou o banco de reservas e para aumentar sua marca de gols pela seleção. O camisa 7, entretanto, deu assistência para Renato Sanches fazer o terceiro. Paulinho, de cabeça, fez o quarto com cruzamento de Mário Rui. O quinto foi contra, de Emili García.
O gol de número 102 do craque com a camisa lusitana saiu no fim do jogo, após belo cruzamento de Mário Rui. Cristiano Ronaldo subiu bonito e testou com estilo para marcar. Agora o camisa 7 está a sete gols de igualar o iraniano Ali Daei, maior artilheiro por seleções na história do futebol. João Félix completou a goleada.
No próximo sábado, os portugueses entram em campo pela Liga das Nações, contra a França em jogo decisivo. A partida acontece novamente no Estádio da Luz, às 16h45 (de Brasília).

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