Cristiano Ronaldo sai da seca, e Manchester United vence o Brighton pela Premier League

Com gols de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, o Manchester United bateu o Brighton por 2 a 0 pela 25ª rodada da Premier League e voltou a vencer depois depois de três jogos sem vitória. Os Diabos Vermelhos seguem em quarto na tabela com 43 pontos, brigando pela vaga na próxima Champions League. O Brighton segue na nona posição a seis pontos do Arsenal, que é o último na zona de classificação para os torneios europeus.DE GEA SALVOUEm um ataque aos seis minutos, Cristiano Ronaldo criou boa chance e Sancho foi impedido de marcar após intervenção do goleiro Sanchez. O Manchester United não conseguiu criar muito diante do Brighton, que fez mais chegadas perigosas durante todo o primeiro tempo e chegou a obrigar De Gea a operar um milagre para evitar o pior.