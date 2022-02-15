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Cristiano Ronaldo sai da seca, e Manchester United vence o Brighton pela Premier League

Portugueses decidiram em Old Trafford e time de Ralf Rangnick conquistou a vitória...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:30
Com gols de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, o Manchester United bateu o Brighton por 2 a 0 pela 25ª rodada da Premier League e voltou a vencer depois depois de três jogos sem vitória. Os Diabos Vermelhos seguem em quarto na tabela com 43 pontos, brigando pela vaga na próxima Champions League. O Brighton segue na nona posição a seis pontos do Arsenal, que é o último na zona de classificação para os torneios europeus.DE GEA SALVOUEm um ataque aos seis minutos, Cristiano Ronaldo criou boa chance e Sancho foi impedido de marcar após intervenção do goleiro Sanchez. O Manchester United não conseguiu criar muito diante do Brighton, que fez mais chegadas perigosas durante todo o primeiro tempo e chegou a obrigar De Gea a operar um milagre para evitar o pior.
SAIU DA SECANo segundo tempo, aos seis minutos, Cristiano Ronaldo recebeu com espaço, conduziu e bateu forte da entrada da área para marcar o primeiro gol. O craque português, que não balançava as redes desde 30 de dezembro de 2021, finalmente encerrou a seca de gols.
COM UM A MAISTrês minutos mais tarde, o zagueiro Dunk foi expulso após revisão do VAR em uma entrada dura. Os Red Devils passaram a criar mais chances perigosas no segundo tempo. No último lance, em contra-ataque mortal, Bruno Fernandes costurou a zaga e fez um belo gol para fechar o jogo e dar os três pontos ao United.
SEQUÊNCIA​O United volta a campo no próximo domingo pela Premier League, fora de casa, contra o Leeds, às 11h. O Brighton pega o Burnley no sábado, também pelo Campeonato Inglês
Crédito: CristianoRonaldodecidiumaisumavezemOldTrafford(Foto:Divulgação/ManchesterUnited

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