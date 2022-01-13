Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo revela até que idade quer jogar e se compara a Lebron James e Tom Brady
futebol

Cristiano Ronaldo revela até que idade quer jogar e se compara a Lebron James e Tom Brady

Craque português falou sobre a importância da questão mental na longevidade no futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:26

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:26

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo já caminha para o fim da carreira. Contudo, o craque português, mesmo prestes a completar 37 anos, afirmou que ainda pretende jogar por algumas temporadas. Em entrevista a 'ESPN Brasil', o atacante do Manchester United fez uma comparação com Lebron James e Tom Brady para falar sobre o assunto.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
- Em outros esportes é diferente. Não há, na minha opinião, tanta sobrecarga como no futebol. Brady e James também têm um período maior de recuperação, costumam ter três meses de férias. Me sinto como se tivesse 30 anos. Cuido bastante do meu corpo e da minha mente. Foi algo que aprendi nos últimos anos: depois dos 33, o corpo vai continuar a te respeitar quando precisar dele, mas a batalha mais dura é mental - disse, antes de concluir:
+ Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada
- Estou feliz, quero continuar aqui, ver no que vai dar. Se chego aos 40 anos jogando, 41, 42... Mas o mais importante é desfrutar o momento. Eu consegui ter esse equilíbrio, saber adaptar cada idade a uma nova filosofia de jogo, do seu corpo, da sua mente. Me sinto orgulhoso por as pessoas continuarem a dizer que o Cristiano, com 37, 38 anos, continua a manter o nível - complementou o jogador.
+ Cristiano Ronaldo abre o jogo: 'Não quero estar neste clube para brigar pela 5ª posição'
Crédito: CristianoRonaldoafirmouqueaindapretendejogarmaisalgumastemporadas(Foto:OLISCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados