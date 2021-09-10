Cristiano Ronaldo retorna ao Manchester United após evolução em seu jogo; veja a opinião de jornalistas

Crédito: Divulgação/Manchester United FC

Desde a sua primeira passagem pelo Manchester United, Cristiano Ronaldo enfrentou mudanças no seu jogo. De volta ao clube inglês após doze anos, o craque português retorna aos Diabos Vermelhos com uma grande evolução em seu futebol.Após passagens por Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo conseguiu evoluir o seu estilo de jogo até a sua volta ao Manchester United, em 2021. O LANCE! mostra a opinião de jornalistas sobre o retorno do craque português aos Diabos Vermelhos.

- A primeira passagem de Ronaldo pelo United talvez seja a que melhor define a sua carreira. Isso pode soar estranho, já que no Real Madrid a figura de 'máquina' de gols se consolidou, mas o processo aconteceu em Manchester - opinou Filus.

Nos primeiros anos de CR7 no Manchester United, o jogador fica marcado pelos seus dribles e pela sua velocidade, mas consegue chegar em um 'novo patamar' a partir da temporada 2006/2007, como explica Lucas Filus.

- De 2006/07 ocorreu uma evolução: ele continuava driblando e fazendo seus golaços, mas focou em aproveitar ainda mais qualquer tipo de chance, começando a se transformar no artilheiro que conhecemos hoje. Não à toa conquistou sua primeira Bola de Ouro em 2008. Resumindo, nessa passagem ele deixou de ser apenas um ponta driblador e se tornou num jogador completo - dando sinais fortes do que estava por vir na Espanha - concluiu.

- Desde que chegou ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo passou por adaptações de estilo que o transformaram em um dos maiores goleadores da história. A imagem que se tinha dele no United era muito marcada por dribles e firulas. Já no Real Madrid, com o passar dos anos, a essência passou a ser a finalização - opinou o jornalista.

Foi no Real Madrid que CR7 encontrou uma mudança maior em seu estilo de jogo, sendo colocado para atuar como o grande goleador da equipe merengue e do futebol mundial. Segundo Bianchini, existe uma confusão na classificação tática do jogador.

- Mesmo assim, apesar de muitos o classificarem como um centroavante, nunca foi o caso. À exceção de poucos jogos em que atuou como referência, ele partia da ponta e chegava na área para definir as jogadas. Esse foi um processo que se intensificou a cada temporada e que chegou ao seu auge sob o comando de Zidane, quando ele passou a ser até poupado em alguns jogos - adicionou.

Em sua passagem pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve Karim Benzema ao seu lado no ataque. O atacante francês foi a grande dupla que o português teve em seu tempo na equipe merengue, e funcionou com uma peça perfeita para auxiliar CR7.

- Ele teve três técnicos diferentes em três temporadas, e cada um esperava algo diferente da função dele. Allegri, Sarri, Pirlo são visões muito diferentes de futebol, então o Allegri, por exemplo, via nele sim um camisa 9, um cara da área, o definidor. Os outros dois esperavam um pouco mais de participação tática, mais deslocamentos, mais participação. Então a gente viu, nesses últimos anos, o Ronaldo saindo bastante da área, finalizando mais de média distância, driblando mais, então não dá para dizer que ele foi especificamente um camisa 9, um homem de última bola, como ele vinha se transformando até na reta final dele no Real Madrid - opinou.

A dificuldade de ter que mudar o seu jogo a cada temporada com a chegada de novos treinadores certamente influenciou no que Cristiano Ronaldo pode levar ao Manchester United. Nesta dificuldade, o português pode ter encontrado novas maneiras de evoluir o seu jogo.

- O Cristiano surge como um ponta driblador, um ponta que não era goleador, mas ele vai entendendo e recebendo muita crítica na na Inglaterra durante um período como esse jogador firulento, até um cara que cavava situações e tudo e acho que o Ferguson tem um papel fundamental, o Rooney ajuda muito ele nessa nesse conexão de está mais próximo da área - falou Formiga.

Assim como Bianchini indica, Formiga concorda com a importância de Benzema para a passagem de Cristiano no Real Madrid, mas adiciona também o papel de Rooney, que dividia o protagonismo do Manchester United com o craque português.

- Ele vai se tornando um jogador mais objetivo, e sempre saindo do lado para dentro. Ele se torna essa parada ainda mais mortal no Real Madrid. O Benzema é também fundamental. Ele jogou com dois atacantes muito inteligentes. O Rooney e o Benzema, caras que geravam muito espaço pra ele está dentro da área e tudo - opinou.

Por fim, Formiga concluiu que existe uma evolução notória na carreira de Cristiano Ronaldo, mas esta é mais técnica do que tática, como dito em muitos casos. CR7 evolui em seu jogo, em sua movimentação e em sua inteligência dentro de campo.

- Digamos que ele não é um nove de fato, mas ele é um um nove de direito por entender como é a presença dele na área, fazer a leitura. Então, taticamente, eu diria que ele mudou pouco, mas eu acho que, tecnicamente, em termos de ambição, de qualidade de finalização, de jeito de jogar, aí eu acho que a mudança ela é radical, porque aí ele passa a driblar menos ou driblar de maneira mais objetiva, e a estar na área mais rápido, a entender a geograficamente a área - concluiu.