Cristiano Ronaldo responde responsável pela Bola de Ouro: 'Usou o meu nome para se promover'

Em seu Instagram, Cristiano Ronaldo respondeu a fala do editor-chefe da revista France Football, Pascal Ferré, após o jornalista dizer que o português tem apenas a ambição de superar Messi no número de prêmios da Bola de Ouro.Anteriormente, Pascal Ferré já havia dito que a única ambição de Cristiano Ronaldo na carreira era de 'se aposentar com mais Bolas de Ouro do que Messi'. Além disso, o jornalista falou que fez a declaração pois o próprio português havia dito isso a ele.

CR7, em seu Instagram, respondeu o editor-chefe da France Football, dizendo que ele havia mentido em sua declaração.

- O desfecho de hoje explica o porquê das declarações de Pascal Ferré na última semana, ao afirmar que eu lhe confidenciei que tinha como única ambição terminar a minha carreira com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi - publicou CR7.

- Pascal Ferré mentiu, usou o meu nome para se promover e para promover a publicação para a qual trabalha. É inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prémio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E mentiu novamente hoje ao justificar a minha ausência da Gala com uma alegada quarentena que não tem nenhuma razão de ser - concluiu.

- Desejo sempre os parabéns a quem ganha, dentro do desportivismo e fair-play que norteiam a minha carreira desde o início, e faço-o porque nunca estou contra ninguém. Ganho sempre por mim e pelos clubes que represento, ganho para mim e para aqueles que me querem bem. Não ganho contra ninguém - adicionou.

- A maior ambição da minha carreira é conquistar títulos nacionais e internacionais pelos clubes que represento e pela Selecção do meu país. A maior ambição da minha carreira é ser um bom exemplo para todos aqueles que são ou desejam ser futebolistas profissionais. A maior ambição da minha carreira é deixar o meu nome escrito a letras de ouro na história do futebol mundial - publicou o português.

O craque do Manchester United justificou a sua ausência ao dizer que está focado na temporada pela equipe inglesa.

- Termino dizendo que o meu foco está já no próximo jogo do Manchester United e em tudo aquilo que, juntamente com os meus companheiros e os nossos adeptos, ainda podemos conquistar esta época. O resto? O resto é apenas o resto - concluiu.