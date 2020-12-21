Cristiano Ronaldo recebe prêmio por conquistas na carreira: 'Emocionado'

Crédito: Divulgação / Golden Foot

Aos 35 anos e eleito o segundo melhor jogador do mundo pela Fifa na última semana, o atacante Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio "Golden Foot". A honraria é entregue a jogadores de mais de 28 anos por conquistas individuais e coletivas na carreira.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Estou honrado por vencer o Golden Foot e ser imortalizado no Passeio dos Campeões em Mônaco com algumas lendas de todos os tempos. Estou realmente emocionado e quero agradecer aos fãs de todo o mundo por terem votado em mim - disse CR7.

O atacante da Juventus concorreu com outros nove jogadores em votação popular para levar o troféu. O camisa 7 desbancou Messi, Salah, Lewandowski, Neymar, Sergio Ramos, Chiellini, Piqué, Vidal e Agüero.

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