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Cristiano Ronaldo recebe prêmio por conquistas na carreira: 'Emocionado'

Atacante da Juventus recebeu o prêmio 'Golden Foot', que é entregue a jogadores de mais de 28 anos por feitos na carreira. Três brasileiros também já foram eleitos...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 18:23

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:23

Crédito: Divulgação / Golden Foot
Aos 35 anos e eleito o segundo melhor jogador do mundo pela Fifa na última semana, o atacante Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio "Golden Foot". A honraria é entregue a jogadores de mais de 28 anos por conquistas individuais e coletivas na carreira.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Estou honrado por vencer o Golden Foot e ser imortalizado no Passeio dos Campeões em Mônaco com algumas lendas de todos os tempos. Estou realmente emocionado e quero agradecer aos fãs de todo o mundo por terem votado em mim - disse CR7.
O atacante da Juventus concorreu com outros nove jogadores em votação popular para levar o troféu. O camisa 7 desbancou Messi, Salah, Lewandowski, Neymar, Sergio Ramos, Chiellini, Piqué, Vidal e Agüero.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Criado em 2003, o Golden Foot já foi conquistado por três brasileiros: Ronaldo Fenômeno, em 2006, Roberto Carlos, em 2008, e Ronaldinho Gaúcho, em 2009.

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