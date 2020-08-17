Cristiano Ronaldo quer reeditar dupla com Benzema na Juventus

Cristiano Ronaldo teria pedido para a Juventus a contratação de Karim Benzema, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O português quer voltar a atuar com o francês como nos tempos de Real Madrid em que juntos conquistaram diversos títulos e formar um trio com Dybala ao lado para conquistar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

O camisa nove merengue está com 32 anos e tem contrato até 2022, mas sua saída não é contemplada nem pelo clube nem pelo técnico Zidane neste momento. O atacante assumiu um papel chave na equipe desde a saída de Cristiano Ronaldo e foi peça crucial durante a conquista do Campeonato Espanhol.No último domingo, foi especulado de que o português gostaria que o clube contratasse Raúl Jiménez, que parece próximo de um acerto com o Manchester United. A Velha Senhora pode perder Higuaín para o futebol dos Estados Unidos e o português dá indicações de quem ele gostaria de jogar ao lado.