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futebol

Cristiano Ronaldo quer reeditar dupla com Benzema na Juventus

Português pede para os dirigentes italianos contratarem o atacante merengue que está com 32 anos e tem vínculo com o Real até 2022. Tridente seria completado com Dybala...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 08:55

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:55

Crédito: Cristiano Ronaldo quer reeditar parceria com Benzema, mas na Juventus (Reprodução
Cristiano Ronaldo teria pedido para a Juventus a contratação de Karim Benzema, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O português quer voltar a atuar com o francês como nos tempos de Real Madrid em que juntos conquistaram diversos títulos e formar um trio com Dybala ao lado para conquistar a Liga dos Campeões na próxima temporada.
O camisa nove merengue está com 32 anos e tem contrato até 2022, mas sua saída não é contemplada nem pelo clube nem pelo técnico Zidane neste momento. O atacante assumiu um papel chave na equipe desde a saída de Cristiano Ronaldo e foi peça crucial durante a conquista do Campeonato Espanhol.No último domingo, foi especulado de que o português gostaria que o clube contratasse Raúl Jiménez, que parece próximo de um acerto com o Manchester United. A Velha Senhora pode perder Higuaín para o futebol dos Estados Unidos e o português dá indicações de quem ele gostaria de jogar ao lado.

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