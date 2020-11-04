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Cristiano Ronaldo pretende jogar futebol até os 40 anos de idade

Português vê em Ibrahimovic um exemplo de longevidade e contribuição para o Milan. Apesar do desejo, equipe segue indefinida, uma vez que o contrato com a Juve vai até 2022...

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 10:04
Crédito: Reprodução
Cristiano Ronaldo pretende jogar futebol até os 40 anos de idade, segundo o “Tuttosport”. Atualmente, o português está com 35, mas vê em Ibrahimovic um exemplo de longevidade aliada à importância que pode ter dentro de campo. No entanto, o clube em que irá atuar segue indefinido, uma vez que seu contrato com a Juventus termina em 2022.O nome do atleta já foi especulado no Paris Saint-Germain e a transferência não pode ser descartada ao final da época. Apesar do interesse de outros mercados, o camisa sete não pretende jogar na Major League Soccer ou na China, pois pretende permanecer em alto nível na Europa e participando da Liga dos Campeões.

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