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Cristiano Ronaldo perde pênalti, marca dois no fim para bater recorde, e Portugal vence a Irlanda nas Eliminatórias

Camisa 7 perde pênalti no início, mas marca duas vezes de cabeça nos últimos instantes para decretar vitória em jogo histórico. Atacante é agora o maior artilheiro por seleções...
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Publicado em 

01 set 2021 às 17:56

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:56

Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Ele não para. Nunca. Ele vence, vence e vence. Liderada por Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal venceu a Irlanda nesta quarta-feira por 2 a 1, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A vítima da vez foi a Irlanda, que saiu na frente, mas levou dois gols do camisa 7 nos minutos finais no Algarve
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022PÊNALTI PERDIDOAos dez minutos de jogo, Hendrick cometeu pênalti em Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foi para a cobrança. Caso marcasse, o camisa 7 faria o gol de número 110 por Portugal e se tornaria o maior artilheiro por seleções da históra. O goleiro irlandês Bazunu, porém, fez boa defesa para evitar o gol.
CABEÇADA COM ESTILONa reta final do primeiro tempo, quando a partida se encaminha para o intervalo sem que a rede balançasse, a Irlanda abriu o placar. McGrath cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro Egan subiu bonito para cabecear com estilo e fazer 1 a 0.
UMA BESTA ENJAULADA COM ÓDIOO melhor ficou reservado para o final. Quando a vitória irlandesa parecia definida, Cristiano Ronaldo empatou de cabeça depois de cruzamento de Gonçalo Guedes e virou o maior artilheiro por seleções da história. No último lance da partida, João Mário levantou na área e, de novo, Cristiano Ronaldo fez de cabeça para virar o jogo e decretar a vitória. Agora são 111 gols pela seleção.
+ Saiba quais foram as 30 contratações mais caras da janela europeia
SEQUÊNCIA​Nos próximos dias, as duas seleções voltam a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No fim de semana, Portugal folga e enfrentará o Azerbaijão somente na próxima terça-feira (7). A Irlanda, por sua vez, entra em campo no sábado (4), também contra o Azerbaijão.

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