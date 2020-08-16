Cristiano Ronaldo pede para Juventus contratar atacante Raúl Jiménez

Cristiano Ronaldo quer que a Juventus acerte um acordo pelo atacante Raúl Jiménez, do Wolverhampton, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O atacante mexicano está sendo muito cotado para jogar no Manchester United na próxima temporada e tem futuro indefinido após ter tido um bom ano.A imprensa portuguesa afirma que o clube dirigido por Nuno Espírito Santo acertou a contratação do atacante Paulinho, do Braga, para substituir o centroavante das duas últimas temporadas. Na Itália, Jiménez pode entrar no lugar de Higuaín, muito cotado para jogar nos Estados Unidos na próxima época.
O mexicano está com 29 anos e há duas temporadas no Wolverhampton, mas chamou a atenção pela consistência dos seus números. Na última temporada, ao longo de 55 jogos, o atacante marcou 27 gols, além de ter contribuído com 10 assistências. Jiménez tem contrato com a equipe inglesa até 2023.