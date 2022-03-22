Cristiano Ronaldo pede foco em jogo de Portugal pela repescagem das eliminatórias: ‘Não será fácil’

Portugal enfrenta a Turquia nesta quinta-feira em jogo decisivo para a classificação à Copa do Mundo do Qatar. Através das redes sociais, Cristiano Ronaldo disse que o duelo vai ser difícil e que a seleção portuguesa precisa entrar ligada.> Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo

- Foco total no Mundial 2022. Orgulhoso, como sempre, por representar Portugal. Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar - disse o craque português.

Se vencer o confronto com a Turquia, Portugal enfrenta quem avançar do duelo entre Itália e Macedônia do Norte. O jogo final para saber quem fica com a vaga na Copa acontece na próxima terça-feira.

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Além de Cristiano Ronaldo, o atacante Diogo Jota participou de entrevista coletiva nesta terça-feira e revelou que confia na classificação de Portugal.

- Não é a situação ideal, mas é a situação em que estamos, e temos de a encarar com responsabilidade. Não há que dramatizar muito, é um jogo de futebol. Acredito que podemos vencer e temos todas as condições para estar na Copa - declarou o jogador do Liverpool.