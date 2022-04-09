Cristiano Ronaldo pede desculpas após derrubar celular de torcedor rival e o convida para jogo do United

O português Cristiano Ronaldo pediu desculpas após derrubar o celular de um torcedor na saída de campo da derrota do Manchester United para o Everton por 1 a 0, neste sábado, no Goodison Park, pelo Campeonato Inglês.

Cristiano Ronaldo se arrependeu de ter danificado o celular de um torcedor do Everton Crédito: Reuters / Reuters Esportes

O atacante, que teve atuação apagada, fez uma postagem no Instagram em que admitiu o erro, reconheceu a importância de dar bons exemplos aos jovens e convidou o torcedor do Everton a assistir a uma partida do United em Old Trafford.

O torcedor estava com o braço esticado no momento em que o jogador usou a mão direita para derrubar o aparelho. A atitude lembrou o ato do argentino Calleri, do São Paulo, contra um jovem das categorias de base do Palmeiras, na semana passada, após a final do Campeonato Paulista.

"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo para todos os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play", escreveu o atacante.