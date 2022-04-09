Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo pede desculpas após derrubar celular de torcedor rival e o convida para jogo do United
Arrependido

Cristiano Ronaldo pede desculpas após derrubar celular de torcedor rival e o convida para jogo do United

Atacante postou mensagem no Instagram e reconheceu que deve dar exemplo aos jovens. Craque se irritou na saída do jogo contra o Everton, no sábado (9)
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 20:54

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 20:54

O português Cristiano Ronaldo pediu desculpas após derrubar o celular de um torcedor na saída de campo da derrota do Manchester United para o Everton por 1 a 0, neste sábado, no Goodison Park, pelo Campeonato Inglês.
Futebol
Cristiano Ronaldo se arrependeu de ter danificado o celular de um torcedor do Everton Crédito: Reuters / Reuters Esportes
O atacante, que teve atuação apagada, fez uma postagem no Instagram em que admitiu o erro, reconheceu a importância de dar bons exemplos aos jovens e convidou o torcedor do Everton a assistir a uma partida do United em Old Trafford.
O torcedor estava com o braço esticado no momento em que o jogador usou a mão direita para derrubar o aparelho. A atitude lembrou o ato do argentino Calleri, do São Paulo, contra um jovem das categorias de base do Palmeiras, na semana passada, após a final do Campeonato Paulista.
"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo para todos os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play", escreveu o atacante.
O próximo desafio do Manchester United, que permaneceu na sétima posição, com 51 pontos, é contra o Norwich, no Old Trafford, pela Premier League.

Veja Também

Corinthians espera anunciar a contratação de Rafael Ramos nesta segunda-feira

Fluminense se prepara para maratona de jogos em diferentes competições

Fortalecido! Vítor Pereira passa por turbulências convicto em seu projeto no Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados