Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Portugal vence Azerbaijão na estreia das Eliminatórias Europeias

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Estreia com pé direito. A seleção portuguesa iniciou o caminho em busca da Copa do Mundo de 2022 com vitória. Nesta quarta-feira, os lusitanos enfrentaram a seleção de Azerbaijão e venceram por 1 a 0. O gol foi marcado contra por Medvedev. O jogo aconteceu na Allianz Stadium, em Turim, na Itália, por conta de restrições da Covid-19.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022DOMÍNIOComo esperado, a seleção portuguesa dominou o jogo e o primeiro tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa. Os lusitanos tiveram 75% de posse de bola, finalizaram ao gol 17 vezes e viram o goleiro Mahammedeliyev fazer boas defesas.

GOL CONTRASe a seleção portuguesa não conseguia fazer o gol, os azerbaijanos deram uma força. Aos 36 minutos da etapa inicial, depois de defesa de Mahammedeliyev, Rúben Neves cruzou na área e o goleiro saiu de soco. A bola, porém, bateu no lateral Medvedev e morreu no fundo do gol de Azerbaijão.

SEGUNDO TEMPO DUROA expectativa era que Portugal continuasse com facilidade na etapa final, mas não foi isso que aconteceu. Apesar de ter as melhores chances, os lusitanos viram o time de Azerbaijão também chegar com perigo. Cristiano Ronaldo teve três chances em cobranças de falta, mas não acertou nenhuma.

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