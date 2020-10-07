Cristiano Ronaldo passa em branco e Portugal fica no empate com Espanha

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

Em amistoso internacional, Portugal e Espanha empataram em 0 a 0. Com alguns testes e jogadores poupados, nenhuma das duas equipes conseguiu balançar as redesPOUPANDONomes como Bruno Fernandes, João Félix, Semedo, Rúben Dias e William Carvalho foram poupados pelo lado de Portugal. Pela Espanha, De Gea, Sergio Ramos e Ansu Fati começaram no banco.

QUASEDurante a partida, Cristiano Ronaldo deu um lindo passe de trivela para Renato Sanches, que chutou de primeira, mas a bola foi no travessão. Seria um lindo gol de Portugal.