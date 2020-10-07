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futebol

Cristiano Ronaldo passa em branco e Portugal fica no empate com Espanha

Amistoso entre as duas seleções terminou empatado em 0 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 17:45

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:45

Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Em amistoso internacional, Portugal e Espanha empataram em 0 a 0. Com alguns testes e jogadores poupados, nenhuma das duas equipes conseguiu balançar as redesPOUPANDONomes como Bruno Fernandes, João Félix, Semedo, Rúben Dias e William Carvalho foram poupados pelo lado de Portugal. Pela Espanha, De Gea, Sergio Ramos e Ansu Fati começaram no banco.
QUASEDurante a partida, Cristiano Ronaldo deu um lindo passe de trivela para Renato Sanches, que chutou de primeira, mas a bola foi no travessão. Seria um lindo gol de Portugal.
OBCECADO POR VITÓRIACristiano Ronaldo não quer perder nem em amistoso. Quando o árbitro encerrou a primeira etapa, alguns segundos antes, o português reclamou e ficou furioso com o juiz.

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