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Cristiano Ronaldo não pretende sair da Juventus no fim da temporada

Jornal espanhol revela que português está bem adaptado ao futebol italiano, onde tem contrato até 2022. Velha Senhora pretende aliviar a folha salarial por conta da crise...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 16:52

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 16:52

Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP
Apesar dos rumores sobre uma possível saída, Cristiano Ronaldo não quer deixar a Juventus no final da temporada, segundo o jornal "As". O português recebe o maior salário do elenco e diversar informações apontam que a Velha Senhora pretende reduzir a folha salarial por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19.
De acordo com a publicação, o atacante e sua família estão bem adaptados à Itália. O atleta tem contrato com o clube de Turim até 2022, mas caso cumpra o contrato até o fim, deixaria a equipe bianconeri sem custos ao final de seu vínculo. Com isso, a Juve pode negociá-lo no mercado de verão de 2021.
O principal clube em que o nome de Cristiano Ronaldo é vinculado é o Paris Saint-Germain, principalmente por conta da possível saída de Mbappé. Leonardo, diretor esportivo do clube francês, também já elogiou o camisa sete e o futuro do craque está incerto.

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