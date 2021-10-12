Cristiano Ronaldo marca três vezes, Portugal goleia Luxemburgo e volta à liderança do grupo

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

Nesta terça-feira, a Seleção Portuguesa recebeu a Seleção de Luxemburgo no Estádio Algarve, em Faro e Loulé, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Com três gols de Cristiano Ronaldo e outros de Bruno Fernandes e João Palhinha, Portugal venceu os seus adversários por 5 a 0, retomando a liderança do Grupo A.Veja a tabela das Eliminatórias​PÊNALTINo início da partida desta terça-feira, a Seleção Portuguesa recebeu a oportunidade de abrir o placar do confronto após Luxemburgo cometer um pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo acertou o gol para abrir o placar para Portugal.

MAIS UMLogo na sequência do primeiro gol, Luxemburgo cometeu o erro de cometer mais um pênalti e gerar outra oportunidade para os portugueses. Na cobrança, Cristiano Ronaldo converteu, mas André Silva invadiu a área. Ao finalizar novamente, CR7 fez o segundo gol.

BELO GOLPortugal seguiu no ataque para marcar mais um gol contra Luxemburgo e, aos 17 minutos de partida, conseguiu fazer o seu terceiro gol. Com uma bela assistência de Bernardo Silva, Bruno Fernandes recebeu a bola para finalizar ao gol.

GOLEADANa segunda etapa, os portugueses foram ao ataque para marcar mais gols contra Luxemburgo. Após uma defesa do goleiro Anthony Moris em bicicleta de CR7, João Palhinha marcou de cabeça na cobrança de escanteio, imitando o craque na comemoração.

HAT-TRICKPerto do final da partida desta terça-feira, Portugal foi ao ataque para marcar mais um gol. Aos 42 minutos do segundo tempo, após cruzamento para a área, Cristiano Ronaldo recebeu e marcou de cabeça para fazer o seu hat-trick, chegando aos 115 gols pela seleção.