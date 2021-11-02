Cristiano Ronaldo marca no fim, e Manchester United empata com a Atalanta na Champions League

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Em um final de jogo emocionante, Atalanta e Manchester United empataram em 2 a 2 pela Champions League. A equipe italiana vencia por 2 a 1 com gols de Ilicic e Zapata, mas Cristiano Ronaldo, autor do primeiro gol dos Diabos Vermelho, marcou no fim, deixando tudo igual no placar.Veja a tabela da Champions

ABRIU O PLACARA equipe da casa conseguiu levar a melhor no início da partida desta terça-feira, e saiu na frente do placar aos doze minutos de jogo. Após receber a bola de Zapata, Ilicic finalizou e contou com um grande erro do goleiro David De Gea para marcar. SEMPRE ELEAtrás do placar, o Manchester United não se entregou na partida, e foi ao ataque em busca de um gol para deixar tudo igual, sendo eficaz nos acréscimos. Aos 46 minutos, CR7 recebeu de Bruno Fernandes e marcou o gol de empate dos Diabos Vermelhos.

NA FRENTECom o empate, a Atalanta foi ao campo ofensivo para buscar um gol com o intuito de ficar na frente do placar novamente. Após lançamento de Palomino, Zapata recebeu para avançar e marcar em uma belíssima jogada. O lance foi para o VAR, com o gol sendo atribuído em sequência.

EMPATE HEROICOPerto do fim do confronto, quando tudo parecia encaminhado para a vitória da Atalanta, o Manchester United conseguiu deixar o placar empatado graças ao seu artilheiro. A estrela de Cristiano Ronaldo brilhou novamente, empatando o jogo em 2 a 2.

A outra partida do Grupo F, entre Villarreal e Young Boys, terminou com vitória da equipe espanhola por 2 a 0 com gols de Capoue e Danjuma. O 'Submarino Amarelo' é líder do grupo com sete pontos, e está empatado com o Manchester United.