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futebol

Cristiano Ronaldo marca, mas Juventus apenas empata com Lazio

Juventus foi melhor no primeiro tempo em que o português quase marcou dois gols. Na segunda etapa, jogo foi equilibrado, mas Lazio arranca empate no último minuto...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 10:28

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 10:28

Crédito: Cristiano Ronaldo tentou, mas não conseguiu garantir a vitória da Juventus (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Em jogo complicado, truncado e equilibrado, Juventus e Lazio terminaram empatados em 1 a 1. Após o primeiro tempo de domínio da Juventus e protagonismo de Cristiano Ronaldo, o camisa sete colocou a Velha Senhora na frente do placar. O segundo tempo foi morno, mas Caicedo, que entrou no decorrer do confronto, arrancou um empate heróico nos acréscimos.
DESEQUILÍBRIOApós o jogo começar equilibrado e de maneira morna, Cristiano Ronaldo pesou na balança e mudou a cara da partida. Após ter tentado finalizar sem perigo em algumas ocasiões, o português abriu o placar aos 14 minutos aproveitando cruzamento de Cuadrado pelo lado direito. Após o gol, a Velha Senhora dominou a partida.
POR POUCOEm rápido contra-ataque, o camisa sete recebeu passe na intermediária, infiltrou e finalizou com perigo, mas para fora. Aos 42, o robozão foi servido na entrada da área, limpou a marcação e mandou um balaço na trave. No último lance do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo teve nova chance em cobrança de falta e obrigou Strakosha a realizar boa defesa.
HERÓICO​No segundo tempo, o jogo ficou morno, mas pegado, com muitas faltas e muita imposição física. No campo, a melhor oportunidade foi criada pela Juventus aos 12 minutos, quando Morata puxou contra-ataque, encontrou Rabiot pela esquerda e o francês parou em Reina. Aos 49 minutos, Correa realizou linda jogada individual pela esquerda, encontrou Caicedo para fazer o pivô e marcar o gol de empate.

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