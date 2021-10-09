Cristiano Ronaldo marca, e Portugal vence o Qatar em amistoso

Crédito: CARLOS COSTA / AFP

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de Mundo, a Seleção Portuguesa conseguiu uma vitória de 3 a 0 sobre o Qatar. Com gols marcados por Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, Portugal venceu o amistoso contra a sede do próximo Mundial de Seleções.SIUUU!Na primeira etapa, Portugal demorou para conseguir marcar o seu primeiro gol na partida. A bola entrou na rede qatari apenas perto do fim do tempo inicial quando, aos 37 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo marcou para os portugueses.

AMPLIOUO segundo gol português saiu no início do segundo tempo, desta vez por um zagueiro. A pressão inicial da Seleção Portuguesa surtiu efeito contra o Qatar, visto que, aos três minutos da etapa final, José Fonte ampliou a vantagem de Portugal.

FECHOU A CONTAPara fechar a conta de Portugal, a seleção da casa ainda conseguiu ampliar a sua vantagem nos últimos minutos da partida deste domingo. Aos 45 minutos do segundo tempo, André Silva fez o último gol do jogo, fechando o placar em 3 a 0.