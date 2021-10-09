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futebol

Cristiano Ronaldo marca, e Portugal vence o Qatar em amistoso

Com gols marcados por Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, Portugal conseguiu vitória em amistoso contra o Qatar...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 18:13

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 18:13

Crédito: CARLOS COSTA / AFP
Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de Mundo, a Seleção Portuguesa conseguiu uma vitória de 3 a 0 sobre o Qatar. Com gols marcados por Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva, Portugal venceu o amistoso contra a sede do próximo Mundial de Seleções.SIUUU!Na primeira etapa, Portugal demorou para conseguir marcar o seu primeiro gol na partida. A bola entrou na rede qatari apenas perto do fim do tempo inicial quando, aos 37 minutos de jogo, Cristiano Ronaldo marcou para os portugueses.
AMPLIOUO segundo gol português saiu no início do segundo tempo, desta vez por um zagueiro. A pressão inicial da Seleção Portuguesa surtiu efeito contra o Qatar, visto que, aos três minutos da etapa final, José Fonte ampliou a vantagem de Portugal.
FECHOU A CONTAPara fechar a conta de Portugal, a seleção da casa ainda conseguiu ampliar a sua vantagem nos últimos minutos da partida deste domingo. Aos 45 minutos do segundo tempo, André Silva fez o último gol do jogo, fechando o placar em 3 a 0.
QATAR POUCO FAZDurante todo o confronto, o Qatar aceitou o ataque da Seleção Portuguesa, e não conseguiu parar o seu adversário. No campo ofensivo, os visitantes conseguiram apenas duas finalizações, sendo apenas uma delas ao gol de Portugal.

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