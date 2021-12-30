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futebol

Cristiano Ronaldo marca, e Manchester United vence o Burnley no Campeonato Inglês

Equipe de Ralf Rangnick bateu os adversários em casa pelo placar de 3 a 1 nesta quinta...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 19:07

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 19:07

Após empate com o Newcastle na última rodada, o Manchester United voltou ao caminho das vitórias nesta quinta-feira. Em Old Trafford, os Red Devils venceram o Burnley por 3 a 1, com gols de McTominay, Sancho e Cristiano Ronaldo, enquanto Lennon diminuiu para os visitantes. Com o resultado, o time de Ralf Rangnick chega à sexta colocação, com 31 pontos.
+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do BenficaO primeiro tempo foi bastante movimentado em Old Trafford, com quatro gols. Aos sete minutos, McTominay abriu o placar em bonito chute colocado após domínio errado de Cristiano Ronaldo. Aos 26', o time da casa chegou ao segundo gol, com Sancho. O atacante fez boa jogada pelo lado esquerdo, cortou dois marcadores e bateu no canto do goleiro.
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Faltava o do homem para o primeiro tempo ficar completo, então assim foi feito. Aos 34', McTominay chutou, a bola bateu na trave e voltou livre para Cristiano Ronaldo, que só escorou para o gol. Três minutos depois, o Burnley diminui após boa jogada de Lennon, que avançou sozinho, driblou Maguire e tocou com categoria no canto de De Gea.
No segundo tempo, a temperatura do jogo baixou e poucas oportunidades foram criadas pelas duas equipes. Pelo lado do United, quem levou maior perigo na etapa final foi McTominay em chute colocado de fora da área. Já o Burnley não ofereceu maiores dificuldades para De Gea. Nos minutos finais, a equipe da casa só administrou o resultado até o apito final.
Crédito: CristianoRonaldomarcouumdosgolsdoUnitedsobreoBurnley(Foto:OLISCARFF/AFP

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