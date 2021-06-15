Cristiano Ronaldo marca duas vezes, quebra recordes e Portugal vence a Hungria na estreia da Eurocopa

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Em busca do bicampeonato europeu, a seleção de Portugal estreou com o pé direito na Eurocopa. Nesta terça-feira, os lusitanos venceram a Hungria, em Budapeste, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo (duas vezes). O camisa 7 quebrou dois recordes na partida.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaCHANCES CRIADASFavorita para a partida, e também entre as candidatas ao título, a seleção de Portugal tomou conta do primeiro tempo e criou as melhores chances. Nos primeiros minutos, Diogo Jota chutou da entrada da área e parou em Gulácsi. No fim, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento de Bruno Fernandes, mas, na entrada da pequena área, mandou por cima do gol.