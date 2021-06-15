Cristiano Ronaldo marca duas vezes, quebra recordes e Portugal vence a Hungria na estreia da Eurocopa

Em busca do bicampeonato europeu, a seleção de Portugal estreou com o pé direito na Eurocopa. Nesta terça-feira, os lusitanos venceram a Hungria, em Budapeste, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo (duas vezes). O camisa 7 quebrou dois recordes na partida.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaCHANCES CRIADASFavorita para a partida, e também entre as candidatas ao título, a seleção de Portugal tomou conta do primeiro tempo e criou as melhores chances. Nos primeiros minutos, Diogo Jota chutou da entrada da área e parou em Gulácsi. No fim, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento de Bruno Fernandes, mas, na entrada da pequena área, mandou por cima do gol.
NÃO VALEUPor volta dos 35 minutos da etapa final, a Hungria chegou a abrir o placar, mas o auxiliar assinalou impedimento antes mesmo do VAR confirmar a irregularidade. Schön recebeu passe em profundidade, encarou a marcação, e bateu forte no canto do Rui Patrício antes de ser frustrado pelo impedimento.