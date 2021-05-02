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futebol

Cristiano Ronaldo marca duas vezes no final e garante a Juventus no G4 do Italiano

Contra a Udinese, Velha Senhora só conseguiu balançar as redes aos 37 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, português deu a vitória à equipe de Turim...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 14:55
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Parecia que a Juventus desperdiçaria a chance de entrar no G4 do Campeonato Italiano mais uma vez. Em mais um jogo fraco, a Velha Senhora conseguiu vencer a Udinese, de virada, por 2 a 1. Molina e Cristiano Ronaldo marcaram os gols da partida.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Fora de casa, a Juventus teve mais um desempenho abaixo do ideal. Logo aos nove minutos de bola rolando, De Paul achou Molina na área. Ele invadiu e chutou forte para abrir o placar e colocar a Velha Senhora em desvantagem.Aos 37 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo cobrou falta e a bola bateu no braço do defensor. O juiz assinalou pênalti. Na cobrança, o português foi frio como sempre e colocou a igualdade no placar.
A partida se encaminhava para o empate. Com isso, consequentemente a Juventus ficaria fora do G4 do Italiano. Mas, aos 45 do segundo tempo, Rabiot cruzou para Cristiano Ronaldo marcar. Ele contou com uma pequena ajuda do goleiro Scuffet, mas garantiu a vitória da Juventus em um jogo decisivo.
O resultado garantiu a terceira colocação para a equipe treinada por Andrea Pirlo. Com quatro rodadas para o fim do campeonato, a Velha Senhora soma 69 pontos. O Napoli, primeiro fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, tem 67.

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