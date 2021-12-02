Cristiano Ronaldo marca dois em virada do Manchester United contra o Arsenal na Premier League

SIUUU! Cristiano Ronaldo, novamente, foi essencial para mais uma virada do Manchester United. Nesta quinta-feira, a equipe dos Diabos Vermelhos bateu o Arsenal pelo placar de 3 a 2 e encerrou a sequência negativa na Premier League.
GOL POLÊMICOA partida desta quinta-feira já teve início com uma grande polêmica no gol do Arsenal. Aos 13 minutos, em cobrança de escanteio, o goleiro De Gea, do United, sentiu e caiu. O árbitro, porém, não parou o jogo, e o Arsenal finalizou com Smith Rowe, que marcou. O lance não foi anulado, e os Gunners saíram na frente do placar.
EMPATEAo sofrer o gol, o Manchester United decidiu ir ao ataque para buscar um gol de empate. Após criar boas chances no campo ofensivo, os Diabos Vermelhos encontraram o gol aos 44 minutos da etapa inicial com o português Bruno Fernandes.
EMOÇÃOJá no início do segundo tempo, o Manchester United conseguiu ser eficaz para executar a virada contra o Arsenal. Aos sete minutos, Cristiano Ronaldo marcou o segundo. Ainda assim, os Gunners responderam rapidamente e, dois minutos depois, Odegaard deixou tudo igual.
ELE VENCE, VENCE E VENCECom tudo igual no placar, era necessário ir ao ataque para buscar a vitória no confronto desta quinta-feira. Aos 25 minutos, o Manchester United encontrou a chance de marcar em cobrança de pênalti, e Cristiano Ronaldo, como sempre, cravou para a alegria de Old Trafford.
SEQUÊNCIAO Manchester United enfrenta o Crystal Palace às 11h (de Brasília) deste domingo. O Arsenal, por sua vez, atua contra o Everton às 17h (de Brasília) de segunda-feira.