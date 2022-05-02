Cristiano Ronaldo marca de pênalti e Manchester United vence o Brentford pelo Campeonato Inglês

No encerramento da 35ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o Brentford nesta segunda-feira e o time de Ralf Rangnick venceu a equipe londrina por 3 a 0. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Varane marcaram os gols no Old Trafford.PORTUGUÊS EM AÇÃOJogando em casa, o Manchester United dominou a partida desde o início e abriu o marcador aos nove minutos. Depois de jogada pela direita, Elanga cruzou para o meio e Bruno Fernandes apareceu livre para mandar para o fundo das redes.
'SOU U MILIOR'Na etapa final, os Diabos Vermelhos seguiram pressionando e chegaram ao segundo gol. Cristiano Ronaldo sofreu pênalti aos 15 minutos e ele mesmo foi para a cobrança. O camisa 7 bateu forte, deslocou o goleiro e fez mais um no Old Trafford.
ZAGUEIRO ARTILHEIROCom fome de gols, o time de Ralf Rangnick não parou de atacar. O terceiro gol do Manchester United saiu aos 27 minutos da etapa final. O brasileiro Alex Telles cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro Varane apareceu para marcar de cabeça e fechar o placar da partida.
SEQUÊNCIAManchester United e Brentford voltam a campo no próximo fim de semana, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. Os Diabos Vermelhos encaram o Brighton, fora de casa, enquanto a equipe de Londres tem compromisso com o Southampton, em casa.