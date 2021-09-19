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Cristiano Ronaldo marca, De Gea pega pênalti no último lance e Manchester United bate o West Ham

Time de Ole Gunnar Solskjaer sai atrás, vira aos 43 minutos do segundo tempo e goleiro espanhol evita empate ao defender pênalti no último ato da partida...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 12:15
Crédito: IAN KINGTON / AFP
Foi com emoção, mas o Manchester United conseguiu mais uma vitória no Campeonato Inglês. Neste domingo, os Diabos Vermelhos visitaram o West Ham em Londres e bateram os Hammers por 2 a 1. Benrahma abriu o placar para os donos da casa, mas Cristiano Ronaldo e Lingard viraram. No último lance, De Gea defendeu pênalti de Noble para assegurar a vitória.DESVIO MORTALJogando em casa, o West Ham tomou a iniciativa e criou boas chances no começo da partida no Estádio Olímpico de Londres. Aos 30 minutos, Bowen rolou para Benrahma na entrada da área, que arriscou o chute. A bola desviou em Varane, enganou o goleiro De Gea e morreu no fundo das redes.
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SEMPRE ELEA vantagem londrina não durou muito. Cinco minutos após o gol do West Ham, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual. Em lindo cruzamento de Bruno Fernandes, o camisa 7 se antecipou à marcação e desviou para boa defesa de Fabianski. No rebote, ele mesmo completou e marcou seu quarto gol em três jogos pelo clube desde seu retorno.
LEI DO EXNos minutos finais, quando o empate parecia definido, Lingard acertou lindo chute na gaveta e virou o placar aos 43. Depois de falhar no meio de semana pela Champions League, o camisa 14 deu a volta por cima justamente onde reencontrou o bom futebol na temporada passada em passagem por empréstimo.
SEQUÊNCIA​Manchester United e West Ham voltam a se enfrentam na próxima quarta-feira, mas desta vez pela Copa da Liga Inglesa. O jogo será disputado no Old Trafford, casa dos Red Devils. Pela Premier League, o Manchester United enfrenta o Aston Villa no próximo sábado, enquanto o West Ham encara o Leeds.

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