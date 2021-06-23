Cristiano Ronaldo marca 109º gol por Portugal e iguala Ali Daei como maior artilheiro por seleções na história

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Uma máquina de quebrar recordes. O português Cristiano Ronaldo tornou-se o maior artilheiro por seleções da história do futebol nesta quarta-feira ao marcar duas vezes sobre a França, na última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Com dois gols, o camisa 7 chegou aos 109 pelo time lusitano e empatou com o iraniano Ali Daei.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaCR7 desembarcou para a Eurocopa com 104 gols marcados, a cinco de igualar a marca do ex-jogador do Irã. Com dois gols sobre a Hungria e um sobre a Alemanha, o atleta da Juventus agora tem cinco na fase de grupos. Ele é o artilheiro isolado do torneio.

Além deste recorde, o português quebrou mais duas marcas importantes nesta Eurocopa. Cristiano Ronaldo é o único atleta a disputar a competição cinco vezes na história (24 jogos), além de ter deixado Michel Platini na contagem histórica de gols marcados. São 14 gols contra nove do francês.

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