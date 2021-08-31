Cristiano Ronaldo manda recado para torcida do Manchester United

Após se despedir da Juventus, Cristiano Ronaldo mandou um recado para os torcedores do Manchester United após acertar seu retorno para o clube inglês. O atacante português relembrou momentos especiais de sua primeira passagem e afirmou que quer seguir escrevendo sua história em Old Trafford.Cristiano Ronaldo volta ao United (AFP)- Todos que me conhecem, sabem da minha história interminável de amor com o Manchester United. Eu não consigo explicar meus sentimentos ao ver meu retorno anunciado mundialmente. É como um sonho se tornando verdade. A história foi escrita no passado e será escrita novamente. Vocês têm a minha palavra.