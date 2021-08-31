AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Cristiano Ronaldo manda recado para torcida do Manchester United

Atacante português afirmou que não esquece os momentos importantes de sua primeira passagem por Old Trafford e promete uma nova história escrita nesta temporada...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 11:06
Após se despedir da Juventus, Cristiano Ronaldo mandou um recado para os torcedores do Manchester United após acertar seu retorno para o clube inglês. O atacante português relembrou momentos especiais de sua primeira passagem e afirmou que quer seguir escrevendo sua história em Old Trafford.Cristiano Ronaldo volta ao United (AFP)- Todos que me conhecem, sabem da minha história interminável de amor com o Manchester United. Eu não consigo explicar meus sentimentos ao ver meu retorno anunciado mundialmente. É como um sonho se tornando verdade. A história foi escrita no passado e será escrita novamente. Vocês têm a minha palavra.
> Veja a tabela da Premier League
Neste momento, Cristiano Ronaldo está concentrado com a seleção portuguesa visando os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta deve participar da partida contra a Irlanda nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília).
Ainda não há uma data exata para que o veterano possa entrar em campo novamente com a camisa dos Red Devils. Após o período de pausa internacional, o Manchester United irá jogar contra o Newcastle no próximo dia 11 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Como a infertilidade masculina ainda não recebe a atenção necessária
Imagem de destaque
O que está por trás da onda de calor na Europa associada a 1.300 mortes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados