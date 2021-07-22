Cristiano Ronaldo já tem data para se reapresentar na Juventus; confira

Depois de quase um mês de férias, Cristiano Ronaldo já tem data para se reapresentar na Juventus. Segundo o jornal italiano Tuttosport, o atacante é esperado em Turim na próxima segunda-feira para a disputa de sua quarta temporada com a Vecchia Signora.
> Veja as melhores fotos do dia dos Jogos Olímpicos de TóquioO jogador estava de férias desde a eliminação de Portugal para a Bélgica na fase oitavas de final da última Eurocopa. Pela manhã, Cristiano Ronaldo irá passar por exames médicos e físicos. Dessa forma, espera-se que o atacante de 36 anos possa estar à disposição do técnico Massimo Allegri para o treino.
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O jornal italiano ainda informa que Cristiano Ronaldo deverá ter alguns minutos logo no compromisso da Juventus do fim do mês. A Vecchia Signora vai a campo no próximo dia 31 de julho, em um amistoso, contra o Monza.
Além disso, no dia 8 de agosto, a Juventus irá enfrentar o Barcelona, no Camp Nou, em partida válida pelo troféu Joan Gamper. A estreia da Vecchia Signora na Série A italiana está marcada para o dia 22 do mesmo mês, fora de casa, contra a Udinese.