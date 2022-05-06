Cristiano Ronaldo fica no Manchester United, diz jornal

Cristiano Ronaldo deve seguir no Manchester United para a próxima temporada. De acordo com o ‘The Telegraph’, o novo treinador do clube, Erik Ten Hag, comunicou a diretoria que deseja a permanência do craque, que tem mais um ano de contrato.> Cavani não fecha as portas para o futebol brasileiro: ‘Não é um futuro distante, pode acontecer’

- Seria um absurdo não manter o atacante que tem mais um ano de contrato - revelou Erik Ten Hag, que assume a equipe ao fim da temporada.

Um dos motivos das especulações de que Cristiano Ronaldo estaria de saída do Manchester United é por conta de uma grande possibilidade do clube não disputar a Champions League. Restando apenas dois jogos, Os Red Devils estão na sexta colocação, cinco pontos atrás do Arsenal, que fecha o G4.

Na atual temporada, Cristiano Ronaldo tem 24 gols e três assistências em 38 partidas pelo Manchester United.