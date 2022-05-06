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futebol

Cristiano Ronaldo fica no Manchester United, diz jornal

Erik Ten Hag, novo treinador do clube, teria comunicado a diretoria pela permanência do craque português
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Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 12:13
Cristiano Ronaldo deve seguir no Manchester United para a próxima temporada. De acordo com o ‘The Telegraph’, o novo treinador do clube, Erik Ten Hag, comunicou a diretoria que deseja a permanência do craque, que tem mais um ano de contrato.> Cavani não fecha as portas para o futebol brasileiro: ‘Não é um futuro distante, pode acontecer’
- Seria um absurdo não manter o atacante que tem mais um ano de contrato - revelou Erik Ten Hag, que assume a equipe ao fim da temporada.
Um dos motivos das especulações de que Cristiano Ronaldo estaria de saída do Manchester United é por conta de uma grande possibilidade do clube não disputar a Champions League. Restando apenas dois jogos, Os Red Devils estão na sexta colocação, cinco pontos atrás do Arsenal, que fecha o G4.
Na atual temporada, Cristiano Ronaldo tem 24 gols e três assistências em 38 partidas pelo Manchester United.
Crédito: CristianoRonaldodeveseguirnoManchesterUnited(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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