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Cristiano Ronaldo fechará acordo com a Juventus 'nas próximas horas'

Clube espanhol aceita liberar o astro português por conta de uma cláusula que diz que um time rival não direto pode efetuar a compra pelo valor de 100 milhões de euros

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 11:32
Segundo jornal, Cristiano Ronaldo está próximo da Juventus, da Itália Crédito: Fifa/Twitter
Cristiano Ronaldo fechará acordo com a Juventus "nas próximas horas", assegura hoje o jornal esportivo português Recorde, que afirma que o negócio será de cerca dos 100 milhões de euros e que o astro português do Real Madrid assinará por quatro temporadas.
"O negócio não está concluído mas a aproximação entre as partes será uma realidade nas próximas horas", afirma o jornal, antecipando que o atacante, de 33 anos, assinará até 2022 com o clube de Turim e que receberá um salário de 30 milhões de euros anuais.
A proposta caminhou ontem mesmo, quando o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e o agente do jogador, Jorge Mendes, tiveram uma 'reunião de urgência' para abordar a questão.
O encontro 'durou até a madrugada' até se conseguir uma conclusão taxativa, segundo o Recorde: "Ronaldo fechou, de forma definitiva, a porta para o Real Madrid."
Assim, o clube espanhol aceitaria deixar seu atacante ir embora por 100 milhões de euros pois, lembra o jornal, o português tem um documento no qual o Real Madrid "autoriza a saída no caso de um clube, rival não direto, pagar esse valor."
Foi justamente o acordo para fixar esta quantidade de saída, fechado há alguns meses, um dos motivos do mal-estar do astro, que chegou a dizer em janeiro, segundo o Recorde: "Se valho 100 milhões é que já não me querem no Bernabéu."
O acordo com o time de Turim implicaria que a Fiat, proprietária do clube, se transforme em patrocinador externo de Cristiano "para que os 30 milhões de euros propostos pela Juventus se tornem menos pesados para os cofres do clube."

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