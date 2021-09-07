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futebol

Cristiano Ronaldo faz primeiro treino em seu retorno ao Manchester United

Atacante de 36 anos poderá fazer reestreia pelo clube vermelho no próximo sábado, 12 anos após ida para o Real Madrid. Português está na cidade de Manchester desde quinta...
LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 14:04

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 14:04

Crédito: Divulgação / Manchester United
Está oficialmente iniciada a segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. Anunciado pelo clube inglês no final da janela de transferências, o atacante português fez nesta terça-feira seu primeiro treino pelos Diabos Vermelhos em seu retorno.
Ainda sem todos os companheiros, por conta da Data-Fifa, o camisa 7 foi a campo com um grupo reduzido e alternou entre trabalhos individuais e coletivos. Em imagens, CR7 apareceu ao lado de nomes como Juan Mata e do brasileiro Fred. Cristiano Ronaldo está na cidade de Manchester desde a última quinta-feira e precisou cumprir cinco dias de isolamento antes de começar a treinar no novo clube. O atleta esteve com sua seleção na semana passada, mas, após levar cartão amarelo contra a Irlanda, ficou suspenso para o jogo desta quarta-feira, contra o Azerbaijão. Desta maneira, CR7 foi liberado por Fernando Santos.

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