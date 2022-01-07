Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cristiano Ronaldo faz pressão por novo técnico e ameaça rescindir com Manchester United, diz jornal
futebol

Cristiano Ronaldo faz pressão por novo técnico e ameaça rescindir com Manchester United, diz jornal

Insatisfeito com Ralf Rangnick, atacante português pode sair antes de encerrar contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 15:11

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 15:11

O português Cristiano Ronaldo sinalizou que pode rescindir o contrato com o Manchester United, que vai até julho de 2023, caso o próximo treinador da equipe não seja de seu agrado. Segundo o jornal britânico "Daily Star", o atacante deu um ultimato à diretoria sobre a situação.A equipe vem sendo comandada interinamente por Ralf Rangnick. O astro é contrário a uma possível efetivação do alemão, que assumiu o posto após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer. A princípio, Rangnick ocupará um cargo na diretoria na temporada 2022/2023.
Confira a tabela da Premier League
O United acumula partidas abaixo do esperado e ocupa apenas a sétima colocação na Premier League. A imprensa inglesa noticiou nas últimas semanas que a insatisfação com o atual treinador é compartilhada por outros nomes do elenco.
- Ele achou que tudo seria melhor. Ele é um vencedor e quer erguer troféus, então quem quer que seja o próximo treinador é a chave para ele decidir sua próxima jogada - disse uma fonte ao jornal britânico.
Os treinadores mais cotados para assumirem a equipe após a saída de Solskjaer são Mauricio Pochettino, Erik ten Hag e Brendan Rodgers.
Cristiano Ronaldo retornou em agosto do ano passado ao United, time que o projetou mundialmente, após defender a Juventus. Ele tem 14 gols em 21 jogos na atual passagem.
Crédito: CristianoRonaldopodeestardesaídadoManchesterUnited(Foto:OLISCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados