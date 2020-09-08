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Cristiano Ronaldo faz o centésimo gol pela seleção, e Portugal vence a Suécia pela Liga das Nações

Craque abre o placar com um golaço de falta, o centésimo pela seleção, e amplia a vantagem com um lindo gol em chute colocado de fora da área, o centésimo primeiro...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 17:36
Crédito: Janerik HENRIKSSON/AFP
Marca centenária. Nesta terça-feira, a seleção de Portugal venceu a Suécia por 2 a 0 pela Liga das Nações, com dois gols de Cristiano Ronaldo, que ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa lusitana. Em jogo realizado na Friends Arena, em Estocolmo, o time de Fernando Santos se manteve na liderança do grupo.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES100 VEZES CRISTIANO RONALDO​O craque português chegou aos 100 gols com a camisa da seleção portuguesa nesta terça-feira. Ídolo máximo do país, o camisa 7 acertou linda cobrança de falta nos acréscimos do primeiro tempo e não deu chances ao goleiro Robin Olsen, que fazia boa partida e já tinha evitado o gol do atacante em duas oportunidades. O centésimo primeiro saiu no segundo tempo, em um lindo chute colocado de fora da área.
EM BUSCA DO RECORDE​Cristiano Ronaldo agora vai em busca do posto de maior artilheiro contando todas as seleções do mundo. Com 101 gols, CR7 está em segundo lugar. Em primeiro está o iraniano Ali Daei, que já encerrou a carreira, com 109 gols marcados.
O JOGOAssim como na estreia, contra a Croácia, a seleção portuguesa não deu chances para o adversário. O time de Fernando Santos mandou na partida desde o início e criou as melhores oportunidades de gol. No segundo tempo, o roteiro se repetiu e os tugas foram soberanos.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, a seleção portuguesa chega aos seis pontos em dois jogos e permanece na liderança do Grupo 3 da Liga A por conta do critério de saldo de gols. A Suécia está em terceiro, ainda sem pontuar. Na próxima rodada da Liga das Nações, Portugal enfrenta a França, fora de casa, no dia 11 de outubro. No mesmo dia, a Suécia visita a Croácia.

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