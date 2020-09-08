Cristiano Ronaldo faz o centésimo gol pela seleção, e Portugal vence a Suécia pela Liga das Nações

Marca centenária. Nesta terça-feira, a seleção de Portugal venceu a Suécia por 2 a 0 pela Liga das Nações, com dois gols de Cristiano Ronaldo, que ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa lusitana. Em jogo realizado na Friends Arena, em Estocolmo, o time de Fernando Santos se manteve na liderança do grupo.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES100 VEZES CRISTIANO RONALDOO craque português chegou aos 100 gols com a camisa da seleção portuguesa nesta terça-feira. Ídolo máximo do país, o camisa 7 acertou linda cobrança de falta nos acréscimos do primeiro tempo e não deu chances ao goleiro Robin Olsen, que fazia boa partida e já tinha evitado o gol do atacante em duas oportunidades. O centésimo primeiro saiu no segundo tempo, em um lindo chute colocado de fora da área.
EM BUSCA DO RECORDECristiano Ronaldo agora vai em busca do posto de maior artilheiro contando todas as seleções do mundo. Com 101 gols, CR7 está em segundo lugar. Em primeiro está o iraniano Ali Daei, que já encerrou a carreira, com 109 gols marcados.
O JOGOAssim como na estreia, contra a Croácia, a seleção portuguesa não deu chances para o adversário. O time de Fernando Santos mandou na partida desde o início e criou as melhores oportunidades de gol. No segundo tempo, o roteiro se repetiu e os tugas foram soberanos.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, a seleção portuguesa chega aos seis pontos em dois jogos e permanece na liderança do Grupo 3 da Liga A por conta do critério de saldo de gols. A Suécia está em terceiro, ainda sem pontuar. Na próxima rodada da Liga das Nações, Portugal enfrenta a França, fora de casa, no dia 11 de outubro. No mesmo dia, a Suécia visita a Croácia.