Cristiano Ronaldo faz dura confissão ao seu entorno, revela jornal

Cristiano Ronaldo pensa em deixar o Manchester United na próxima temporada. Segundo o "The Sun", o atacante português confessou ao seu entorno que acredita que sua idade está pesando para que não consiga ter um bom rendimento com a camisa dos Red Devils.Aos 37 anos, o camisa sete ainda não marcou nenhum gol em 2022 e vem sendo poupado em diversas partidas pelo técnico Ralf Rangnick. Na última terça-feira, o craque iniciou o jogo contra o Burnley no banco de reservas, enquanto Cavani ganhou oportunidade na equipe titular.

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Neste sábado, Cristiano Ronaldo atuou durante os 90 minutos diante do Southampton, mas não conseguiu ajudar os Diabos Vermelhos a vencer o confronto. A partida terminou empatada por 1 a 1 e Jadon Sancho anotou o gol dos mandantes.

O português tem contrato com o Manchester United até 2023, mas há diversas especulações sobre uma possível saída ao fim desta temporada. No entanto, o futuro do atleta ainda não é claro, embora o retorno para Portugal ou uma ida para a MLS não estejam descartadas.