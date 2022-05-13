Cristiano Ronaldo fala sobre o novo treinador do Manchester United: 'Temos que dar tempo para ele'

O Manchester United contará com o técnico holandês Erik Ten Hag para a próxima temporada e Cristiano Ronaldo falou um pouco sobre o novo comandante dos Red Devils. O português disse ao site oficial do clube que está empolgado com a chegada do novo treinador:- Estamos muito felizes e empolgados. Não só como jogadores, mas como fãs também. Temos que acreditar que no ano que vem, ganharemos taças - disse Ronaldo.

O atacante também falou um pouco sobre o que conhece do treinador e também pediu calma aos torcedores do United e tempo para que o trabalho possa fluir:

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- Sei que ele fez um rabalho fantástico no Ajax. Ele é experiene, mas temos que dar tempo para ele - completou o atacante.

Ten Hag levou o Ajax às semifinais da Champions League em 2019 e foi campeão holandês, por três vezes com o clube de Amsterdã, além de ter vencido dois títulos da Copa da Holanda.