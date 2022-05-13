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Cristiano Ronaldo fala sobre o novo treinador do Manchester United: 'Temos que dar tempo para ele'

Astro português falou sobre a chegada de Erik Ten Hag para a próxima temporada...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 18:01
O Manchester United contará com o técnico holandês Erik Ten Hag para a próxima temporada e Cristiano Ronaldo falou um pouco sobre o novo comandante dos Red Devils. O português disse ao site oficial do clube que está empolgado com a chegada do novo treinador:- Estamos muito felizes e empolgados. Não só como jogadores, mas como fãs também. Temos que acreditar que no ano que vem, ganharemos taças - disse Ronaldo.
O atacante também falou um pouco sobre o que conhece do treinador e também pediu calma aos torcedores do United e tempo para que o trabalho possa fluir:
+Quem vai ser o campeão inglês? Simule a tabela da Premier League
- Sei que ele fez um rabalho fantástico no Ajax. Ele é experiene, mas temos que dar tempo para ele - completou o atacante.
Ten Hag levou o Ajax às semifinais da Champions League em 2019 e foi campeão holandês, por três vezes com o clube de Amsterdã, além de ter vencido dois títulos da Copa da Holanda.
Crédito: CristianoRonaldofalousobreErikTenHag(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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