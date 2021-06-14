Cristiano Ronaldo fala sobre interesse de United e PSG: 'O que quer que venha será melhor'

Cristiano Ronaldo, craque da Seleção Portuguesa, falou, em entrevista coletiva, sobre rumores de uma possível saída da Juventus. O jogador comentou sobre o interesse de Manchester United e Paris Saint-Germain, mas afirmou que o foco segue na equipe italiana.

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- Eu tenho jogado no mais alto nível por muitos anos, isso não me incomoda, talvez se eu tivesse 18 ou 19 eu poderia ter tido algumas noites sem dormir, mas tenho 36. O que quer que venha será melhor, independentemente de ficar na Juve ou sendo transferido - disse Cristiano.

Além de reafirmar que pensa em continuar a jogar em alto nível no futebol de clubes, Cristiano Ronaldo garantiu que o seu foco está na Eurocopa, e planeja, em sua quinta participação na competição, conquistar o bicampeonato com Portugal.