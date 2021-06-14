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Cristiano Ronaldo fala sobre interesse de United e PSG: 'O que quer que venha será melhor'

Jogador da Seleção Portuguesa e da Juventus comentou rumores de transferência para Manchester United e Paris-Saint-Germain...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:31

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:31

Cristiano Ronaldo, craque da Seleção Portuguesa, falou, em entrevista coletiva, sobre rumores de uma possível saída da Juventus. O jogador comentou sobre o interesse de Manchester United e Paris Saint-Germain, mas afirmou que o foco segue na equipe italiana.
Veja a tabela da Eurocopa
- Eu tenho jogado no mais alto nível por muitos anos, isso não me incomoda, talvez se eu tivesse 18 ou 19 eu poderia ter tido algumas noites sem dormir, mas tenho 36. O que quer que venha será melhor, independentemente de ficar na Juve ou sendo transferido - disse Cristiano.
Além de reafirmar que pensa em continuar a jogar em alto nível no futebol de clubes, Cristiano Ronaldo garantiu que o seu foco está na Eurocopa, e planeja, em sua quinta participação na competição, conquistar o bicampeonato com Portugal.
- O mais importante agora é a Euro. É a minha quinta Euro mas, para mim, é como a minha primeira Euro. Queremos fazer um bom jogo com bons pensamentos desde o primeiro até o último jogo - comentou o craque da Seleção Portuguesa.

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