Cristiano Ronaldo está descartado do jogo contra o Manchester City

Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, terá problemas para montar a equipe titular que irá entrar em campo nesta tarde diante do Manchester City. Segundo a imprensa inglesa, Cristiano Ronaldo, Varane e Cavani são tratados como lesionados de última hora.Com isso, Marcus Rashford deve ganhar uma vaga no ataque ao lado de Jadon Sancho e Anthony Elanga. O comandante alemão também tem a opção de colocar Bruno Fernandes como um falso nove, mas a possibilidade é tratada como remota.

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Embora Cristiano Ronaldo não venha tendo um bom rendimento em 2022, o atleta de 37 anos é o artilheiro dos Red Devils na temporada. Em 30 partidas disputadas, o camisa sete anotou 15 gols, além de ter distribuído três assistências.

O Manchester United encara o líder da Premier League e pode deixar o G4 para o Arsenal em caso de tropeço para a equipe de Pep Guardiola. O West Ham não tem chance de ultrapassar os Red Devils após terem sido derrotados para o Liverpool no último sábado.